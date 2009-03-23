Тимошенко впевнена, що наступного тижня ВР задовольнить МВФ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО чекає, що 31 березня Верховна Рада України проголосує за черговий пакет антикризових заходів, які дозволяють одержати другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Брюсселі на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

«31 березня цей антикризовий пакет, я впевнена, буде проголосований, і Україна одержить другий транш кредиту МВФ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоки економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання або не надання Україні другого траншу.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує впродовж найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

У МВФ напередодні повідомили, що готові надати другий транш 16-мільярдного кредиту, навіть у разі відчутно більшого дефіциту Держбюджету. Але Україна має одержати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.

3 березня Міжнародному валютному фонду було офіційно направлено проект листа про наміри подальшої співпраці з фондом, що є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

7 березня тижневик «Дзеркало тижня» (№8(736) від 7-13 березня) опублікував інформацію про те, що спільне звернення Президента України, прем`єр-міністра і голови Національного банку України до Міжнародного валютного фонду було повернуто відправникам на доопрацювання. Джерела видання повідомили, що звернення вищих посадовців України до керівництва МВФ, спрямоване на отримання другого траншу кредиту у розмірі 16,5 млрд. доларів, повернулося до відправників на доопрацювання без розгляду керівництвом фонду.

11 березня Президент повідомив, що українська влада узгодила всі проблемні моменти, які відзначав Міжнародний валютний фонд, за добу буде направлено новий лист до МВФ.

За словами В.ЮЩЕНКА, зустріч була присвячена відповіді керівника місії МВФ в Україні на узгоджений лист української влади, який надійшов 4 березня.

Він зазначив, що під час наради вдалося узгодити всі розбіжності, що існували у української сторони за тими або іншими зауваженнями МВФ. Зокрема, це стосувалося питань збалансування Пенсійного фонду, збалансування держбюджету на 2009 рік і збалансування бюджету НАК «Нафтогаз України».