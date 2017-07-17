ОБСЄ готова відкрити нові патрульні бази на окупованому Донбасі, але чекає гарантій від бойовиків

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що місія готова відкрити нові патрульні бази на тимчасово окупованій частині Донбасу в разі появи гарантій безпеки для спостерігачів з боку контрольованих Росією бойовиків. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві під час скайп-включення з окупованого Дебальцевого.

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Хуга запитали з приводу наміру місії відкрити передові патрульні бази СММ на окупованих територіях Донбасу, зокрема в Антрациті, Сорокиному (Краснодоні), Новоазовську, Амвросіївці тощо, і якою є причина, що це питання досі не зрушило з місця.

"Я можу підтвердити, що у нас є плани і ми готові відкрити передові патрульні бази у населених пунктах, які ви назвали, та в інших, і ми порушимо це питання перед усіма тими, кому необхідно адресувати це питання", - сказав Хуг.

"Наразі ми не отримали достатніх гарантій від тих, кому належить фактичний контроль, який дав би нам можливість відкрити ці передові патрульні бази", - наголосив Хуг.

Він зауважив, що не може говорити від імені контрольованих Росією бойовиків. За словами Хуга, місії "необхідне повне розуміння від осіб, яким належить фактичний контроль". "Вони мають розуміти наші вимоги щодо безпеки, і як тільки ми отримаємо таке розуміння від них, ми будемо відкривати бази. Ми передбачили відповідний бюджет. І як тільки ми отримаємо гарантії від осіб, яким належить фактичний контроль, ми будемо приступати до виконання цих планів", - наголосив Хуг.

Також він заявив, що обмеження доступу спостерігачів на Донбасі "робиться лише з тієї причини, що вони не хочуть, щоб ми бачили, що відбувається у тих районах. Але ми наполягаємо на безперешкодному та вільному доступі в будь-яких районах України, у тому числі у районах, що не контролюються урядом України", - заявив Хуг.