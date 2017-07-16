Бойовики оголосили курортне селище Сєдово прикордонною зоною з особливим статусом - ОБСЄ

Представники терористичної організації "ДНР" заборонили членам місії ОБСЄ проїзд в напрямку н. п. Седово і заявили, що населений пункт є "прикордонною зоною, в якій діє особливий статус в'їзду-виїзду". Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

"На блокпосту, розташованому приблизно в 1,2 км на північний захід від підконтрольного "ДНР" смт Сєдове озброєні члени "ДНР" зупинили патруль СММ і не дозволили йому проїхати далі по дорозі в напрямку Сєдове, посилаючись на накази від своїх командирів", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше в той же день представник "ДНР" у цивільному одязі на тому ж блокпосту в Седово зупинив інший патруль СММ і заявив, що для в'їзду в селище необхідно отримати попередній дозвіл від "ДНР", оскільки Сєдове є прикордонною зоною, в якій діє особливий статус в'їзду-виїзду".

Незабаром після цього троє озброєних чоловіків у формі військового типу підійшли до патрулю СММ.

"Вони відмовилися представитися і в агресивній формі вимагали, щоб спостерігачі покинули цей район. Патруль СММ покинув блокпост", - розповіли в місії.

За даними СММ ОБСЄ, водії і пасажири, перед тим як проїхати через блокпост, заходили в розташоване поблизу невелике приміщення.

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