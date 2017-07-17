Україна готова посприяти поверненню Придністров'я до складу Молдови - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності та суверенітету Молдови.

Про це він заявив під час спільної з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом заяви для ЗМІ після відкриття пункту пропуску «Кучурган-Первомайськ» на придністровській ділянці українсько-молдавського кордону в Одеській області.

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Він подякував уряду, прем'єр-міністру, парламенту Молдови за «тверду підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.

«І я наголошую, що ми, Україна, готові максимально сприяти відновленню територіальної цілісності, суверенітету Республіки Молдова, і робити все для того, щоб відновити те, що 25 років тому було спровоковано і має такі важкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні проживають в Придністров'ї», - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в пункті пропуску через державний кордон «Кучурган» (Одеська обл.) митні та прикордонні служби України та Молдови почали спільно здійснювати прикордонний і митний контроль.