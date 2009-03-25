Луценко: МВС готове до будь-якого розвитку подій (додані фото)

За 15 років існування спеціального підрозділу Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України «Сокіл» його співробітники провели близько 75 тис. спецоперацій, під час яких було знешкоджено майже 9 тис. злочинців, в тому числі понад 250 лідерів організованих злочинних угруповань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з нагоди 15-ї річниці з дня створення цього підрозділу у його навчальному центрі поблизу села Нові Петрівці на Київщині журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«МВС готова до будь-якого розвитку подій і гарантує, що грізні 90-ті не повернуться на українські вулиці», - запевнив він.

На урочистих зборах особового складу спецпідрозділу «Сокіл» міністр вручив нагороди найкращим бійцям, зокрема, іменну вогнепальну зброю, позачергові звання та відзнаки МВС.

Фото Олександра Косарєва / УНІАН