Луценко: МВС готове до будь-якого розвитку подій (додані фото)

00:02, 25 березня 2009
Політика
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Міністр показав журналістам свою "альфу"

За 15 років існування спеціального підрозділу Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України «Сокіл» його співробітники провели близько 75 тис. спецоперацій, під час яких було знешкоджено майже 9 тис. злочинців, в тому числі понад 250 лідерів організованих злочинних угруповань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з нагоди 15-ї річниці з дня створення цього підрозділу у його навчальному центрі поблизу села Нові Петрівці на Київщині журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«МВС готова до будь-якого розвитку подій і гарантує, що грізні 90-ті не повернуться на українські вулиці», - запевнив він.

На урочистих зборах особового складу спецпідрозділу «Сокіл» міністр вручив нагороди найкращим бійцям, зокрема, іменну вогнепальну зброю, позачергові звання та відзнаки МВС.

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та перший заступник міністра – начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Володимир Бедриківський

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко та перший заступник міністра – начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Володимир Бедриківський

Фото Олександра Косарєва / УНІАН

 

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