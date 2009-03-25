Янукович везе свій уряд на південь

У четвер, 26 березня, очікується візит до Автономної Республіки Крим лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили у кримській організації Партії регіонів, зокрема, в Сімферополі планується засідання опозиційного уряду.

Крім того, на центральній площі Сімферополя за участю В.ЯНУКОВИЧА пройде всекримський мітинг «Кризі – стоп! Владу – до відповіді!».

«Учасники мітингу – представники трудових колективів, інтелігенції, жіночих, молодіжних і ветеранських організацій висловлять протест проти політики, що проводиться урядом Юлії ТИМОШЕНКО і Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, а також висловлять солідарність із позицією депутатських фракцій Партії регіонів у радах усіх рівнів про дострокове складання повноважень Президентом і Кабінетом міністрів, про проведення позачергових парламентських виборів», – зазначили регіонали.

Крім цього, В.ЯНУКОВИЧ планує виступити на Всекримських зборах депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів.