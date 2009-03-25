Тимошенко під час ланчу зробила японцям пропозицію

Україна зацікавлена в участі японських корпорацій у модернізації української газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сказала під час робочого ланчу з керівниками провідних японських корпорацій та керівництвом Комітету ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу „Кейданрен”.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що для України ключовим проектом є модернізація і реконструкція ГТС - відповідно до підписаної у Брюсселі декларації.

Прем’єр сказала, що представники Японії, які були присутні під час підписання цього документа, виявили бажання взяти у цьому проектів участь.

«У нас є можливість модернізувати газотранспортну систему України за участю японських корпорацій», - підкреслила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО перебуває з дводенним робочим візитом у Японії.