Тимошенко під час ланчу зробила японцям пропозицію
Зустріч з потенційними інвесторами
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Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сказала під час робочого ланчу з керівниками провідних японських корпорацій та керівництвом Комітету ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу „Кейданрен”.
Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що для України ключовим проектом є модернізація і реконструкція ГТС - відповідно до підписаної у Брюсселі декларації.
Прем’єр сказала, що представники Японії, які були присутні під час підписання цього документа, виявили бажання взяти у цьому проектів участь.
«У нас є можливість модернізувати газотранспортну систему України за участю японських корпорацій», - підкреслила глава уряду.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО перебуває з дводенним робочим візитом у Японії.