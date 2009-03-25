Місія МВФ відновить роботу в Україні наступного тижня

Місія Міжнародного валютного фонду відновить роботу в Україні наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи у Празі перед учасниками Європейського банківського та фінансового форуму, представниками ділових та фінансових кіл Чеської Республіки.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що в найближчі 2-3 тижні вдасться вирішити питання щодо надання Україні чергового траншу МВФ.

“Ми в найближчі 2-3 тижні поставимо крапку в цьому питанні і вийдемо на стабілізаційну програму 2009 року”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що Україні в поточному році вдасться знайти відповідь на питання щодо подолання фінансової кризи.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання або не надання Україні другого траншу.

Між тим у лютому голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

У березні керівництво України направило МВФ лист щодо подальшої співпраці.