Ющенко пояснив, чому в Україну прийшла криза

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна не допустить ні зовнішнього, ні внутрішнього дефолту.

Про це глава Української держави сказав, виступаючи перед учасниками Європейського банківського та фінансового форуму, представниками ділових та фінансових кіл Чеської Республіки.

Президент підкреслив, що Україна має невеликий обсяг зобов’язань, які сьогодні спроможна виплатити, навіть за рахунок внутрішнього резерву. Водночас, він вважає, що Україна отримає транш МВФ в обсязі 12 млрд. дол., що дасть змогу зберегти внутрішні резерви на рівні початку поточного року.

В.ЮЩЕНКО вважає, що одним із чинників фінансової кризи в Україні було саме те, що наша держава не змогла забезпечити діалог з Міжнародним валютним фондом, і уряд почав обслуговувати зобов’язання за рахунок власних ресурсів. Це, за його словами, дало негативний сигнал на фінансовий ринок. “Уряд поступив недалекоглядно, відхиливши зауваження МВФ”, - сказав Президент.

Водночас він переконаний, що Україна отримає кредит МВФ. “Ми повинні розуміти одне, українська антикризова програма повинна мати один невід’ємний елемент – співпрацю з МВФ, з іншими світовими та європейськими банками”, - сказав глава держави.