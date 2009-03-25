Тимошенко у Японії обіцяли дати експертів, але не гроші

Японія направить в Україну місію у складі представників японського бізнесу, що володіють технологіями енергозбереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив японський прем’єр-міністр Таро АСО за результатами переговорів у Токіо з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Він відзначив, що зустріч була дуже змістовною, особливо враховуючи, що це був перший візит прем’єр-міністра України до Японії. За словами Т.АСО, сьогоднішні переговори проходили під гаслом «арка свободи та процвітання». Японія й надалі підтримуватиме зусилля України у розвитку демократії та ринкової економіки, запевнив він.

Прем’єр-міністр Японії відзначив, що японський уряд вітає динаміку зміцнення відносин у галузі глобальних змін клімату.

Він також поінформував, що в ході зустрічі було обговорено питання вкладення інвестицій в українську економіку в сфері енергозбереження та екології. Т.АСО сказав, що його країна готова направити місію представників провідних компаній, які мають відповідні технології. А для допомоги у подоланні економічної кризи в Україні Японія готова відправити експерта з фінансів негайно.

Прем’єр-міністр Японії вважає, що важливою умовою отримання Україною кредиту Міжнародного валютного фонду має бути єднання «всяких внутрішніх сил в Україні». Важливим, на думку прем’єр-міністра Японії, є також дотримання позицій протекціонізму обома країнами.