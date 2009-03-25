Регіонал заспокоїв: вірогідність дефолту в Україні вкрай низька

Перегляд дохідної та видаткової статей бюджету у бік зменшення бюджетного дефіциту до рівня 3% - найбільш оптимальний варіант вирішення існуючих бюджетних негараздів. Таку думку висловив народний депутат України від Партії регіонів, доктор економічних наук Олексій ПЛОТНІКОВ на засіданні Дискусійного клубу Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП), передає кореспондент УНІАН.

На думку народного депутата, така збалансованість бюджету, підвищить довіру до України із боку кредиторів.

При цьому О.ПЛОТНІКОВ підкреслив, що нинішній уряд намагається вирішувати проблеми наповнення бюджету шляхом зовнішніх запозичень. Він переконаний, що така стратегія «обумовлена популістськими міркуваннями виконання соціальних статей бюджету 2009 напередодні президентських виборів», і в найближчому майбутньому призведе до накопичення державної заборгованості.

О.ПЛОТНІКОВ впевнений, що вірогідність суверенного дефолту України у найближчому майбутньому вкрай низька «через низький рівень співвідношення зовнішнього боргу до ВВП в Україні». Водночас, народний обранець попередив про можливі негативні наслідки невиплат по боргових зобов’язань із боку приватного сектору української економіки. На його думку, несплата корпоративних боргів здатна зруйнувати імідж української економіки та поставити під сумнів співпрацю із українськими контрагентами.

Серед причин фінансової та економічної кризи в Україні, окрім світових чинників, народний депутат назвав урядову політику та непідготовленість української влади до реагування на кризові явища. О.ПЛОТНІКОВ нагадав, що перші ознаки банківської та економічної кризи з’явилися ще влітку, а визнання кризи в устах представників влади мали місце лише в середині жовтня.

Також О.ПЛОТНІКОВ додав, що в Партії регіонів існує проект програми дій щодо мінімізації наслідків фінансової та економічної кризи, який буде презентований в найближчі два тижні.