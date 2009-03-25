Ющенко не нехтує жодною можливістю похвалити СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав співробітників і ветеранів Служби безпеки України із 17-ю річницею від дня утворення СБУ.

Як підкреслив глава держави, за цей час Служба утвердила себе як головний орган системи національної безпеки України, дієвий інструмент захисту її суверенітету і територіальної цілісності, забезпечення прав та свобод людини і громадянина.

“Високо оцінюю вашу діяльність, спрямовану на протидію проявам сепаратизму й екстремізму, запобігання терористичним загрозам, боротьбу з корупцією. Надзвичайно велике суспільне значення має робота СБУ з відновлення історичної правди і справедливості”, - йдеться у вітанні Президента, текст якого розміщено на його сайті.

Як відзначив В.ЮЩЕНКО, сьогодні Україна активно розбудовується як демократична правова держава, і важливою складовою цього процесу є перетворення СБУ на сучасну й ефективну спецслужбу європейського зразка, здатну вчасно формувати адекватні відповіді на наявні й потенційні виклики національній і міжнародній безпеці. Президент висловив впевненість в успішному виконанні співробітниками СБУ поставлених завдань.

“Переконаний, що потужний потенціал Служби, ваші високі професійні й моральні якості, відповідальність і мужність, вірність честі і присязі завжди будуть надійною опорою в захисті інтересів нашої Батьківщини”, - наголосив В.ЮЩЕНКО і подякував співробітникам СБУ за віддане служіння народові України.