У МЗС вирішили, що "Східне партнерство" ЄС потрібніше, ніж Україні

Ключовою подією в рамках ініціативи „Східне партнерство” буде проведення запланованого на 7 травня 2009 року інавгураційного самміту.

Про це повідомив під час засідання прес-клубу МЗС України директор департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

За його словами, Україна готова брати участь “в імплементації “Східного партнерства” там, де це сприяє нашому курсу на європейську інтеграцію”. За його словами, ““Східне партнерство” на сьогодні ЄС потрібно може навіть більше, ніж Україні”. Він зазначив, що ЄС “чітко розуміє, що європейська політика сусідства вона в багатьох аспектах не спрацьовує” і тому ЄС потрібна нова політика, яка буде мати нові механізми - більш ефективні для наближення країн, які є “сусідами Європи”.

П.КЛІМКІН висловив сподівання, що коли головуватиме Швеція в ЄС (сьогодні головує Чехія - УНІАН), яка є ініціатором ідеї “Східне партнерство”, то “ми сподіваємось, що наші шведські друзі зроблять достатньо багато для того, щоб надати ідеям, які нам особливо подобаються в рамках “Східного партнерства” особливого поштовху”.

Він зазначив, що в рішенні Європейської Ради стосовно “Східного партнерства” від 19-20 березня цього року є “послаблення амбітності” щодо запровадження безвізового режиму. В той же час він зазначив, що “для України це не критично, бо Україна вже знаходиться в стадії безвізового діалогу з ЄС”. За його словами, це може призвести до зменшення привабливості “Східного партнерства” для інших країн.