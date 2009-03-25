Янукович розказав, що він зробить, коли прийде до влади

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що успіх у реалізації проекту модернізації української газотранспортної системи може бути досягнутий лише після залучення до нього Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав сьогодні під час зустрічі в Києві з головою Представництва Європейської комісії в Україні Жозефом Мануелем ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА.

«Минула конференція з питань модернізації української ГТС, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, - була недостатньо підготовлена. Необхідно об`єднати інтереси постачальника, споживача і транзитера газу, лише в такому разі може бути досягнуто успіх. На жаль, на конференції такого не сталося».

Як заявив В.ЯНУКОВИЧ, «коли ми прийдемо до влади, ми повертатимемося до цього питання і зробимо так, щоб і Європейський Союз, і Росія були зацікавлені в цьому проекті». Тоді і інтереси України будуть найповніше враховані, впевнений лідер Партії регіонів.

На його думку, «Україна за своєю суттю має об`єднати інтереси Європейського Союзу і Росії в питаннях постачання газу до Європи». «Ми повинні бути надійним мостом між ЄС і Росією. Україна дуже зацікавлена в реалізації цього проекту», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС 23 березня підписали в Брюсселі за підсумками міжнародної конференції декларацію про модернізацію української ГТС.

У відповідь російська делегація залишила інвестиційну конференцію, заявивши, що Росію, по суті, виключили з обговорення цього важливого питання.

Міністр енергетики Росії зазначив, що, оскільки українська ГТС здійснює транзит основних обсягів експортного газу з Росії до Європи, її модернізація вимагає залучення всіх сторін, які беруть участь в транзитному ланцюжку: постачальника, транзитера і споживача.

Крім того, прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН назвав документ, підписаний у Брюсселі, непрофесійним і непродуманим.

Він також сказав, що «якщо інтереси Росії ігноруватимуться, то ми будемо вимушені почати переглядати принципи наших відносин. Дуже б хотілося, щоб до цього справа не дійшла».