У Ющенка оцінили зусилля Кабміну з наповнення бюджету

У Секретаріаті Президента України чекають, що завдяки ухваленню Верховною Радою 4-х запропонованих Кабінетом Міністрів законопроектів, які дадуть змогу відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, можна буде поповнити Державний бюджет на більш як 7,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив перший заступник голови СП Олександр ШЛАПАК.

Він, зокрема, зазначив, що законопроект, прийнятий у першому читанні, про підвищення акцизних зборів на тютюн дасть змогу поповнити Держбюджет на 3 млрд. грн.

Законопроект, схвалений на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів, про підвищення акцизів на алкоголь, спирт і дизельне пальне дасть поповнення на більш як 1 млрд. грн. Також схвалений сьогодні Кабміном законопроект про Пенсійний фонд, за оцінкою Секретаріату Президента, поповнить бюджет до 3,5 млрд. грн., тоді як в уряді очікують на збільшення дохідної частини на 6 млрд. грн.

О.ШЛАПАК повідомив, що цим законопроектом збільшується розмір відрахувань коштів у ПФ підприємців, які працюють за системою «єдиного податку».

Він зазначив, що ці законопроекти заслуговують на увагу, і парламент повинен їх підтримати.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очікує, що 31 березня Верховна Рада проголосує за черговий пакет антикризових заходів, що дають змогу отримати другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду.

До антикризового пакета, за словами прем`єра, входять законопроекти про підвищення акцизних зборів на тютюнові вироби та іншу продукцію, про внесення змін до Державного бюджету щодо збалансування бюджету Аграрного фонду та фінансового плану НАК «Нафтогаз України», а також про запровадження «справедливих» внесків до Пенсійного фонду.