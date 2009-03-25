Яценюк вважає неприпустимою приватизацію «Турбоатому»

У сьогоднішніх умовах приватизація ВАТ «Турбоатом” це “злочин проти енергетики України і Української держави».

Про це заявив народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК під час зустрічі з робітниками ВАТ «Турбоатом» у Харкові.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, він зазначив, що за це підприємство “не перший рік триває боротьба, і певні групи намагаються фактично захопити дану компанію”. За його словами, сьогодні у багатьох країнах є дуже високий ступінь залежності саме від українського заводу, адже «вони мають відповідні реактори ВВР, до яких саме ми виготовляємо турбіни».

А.ЯЦЕНЮК вважає, що в сьогоднішніх умовах «завод «Турбоатом» можна «продати за копійки», однак тоді Україна втратить тотальний контроль над енергетичним ринком колишнього Радянського Союзу».

Як відомо, ВАТ «Турбоатом» (Харків) – єдине в Україні і одне з найбільших турбобудівельних підприємств у світі. Підприємство спеціалізується на випуску парових турбін для теплових електростанцій (ТЕС), атомних електростанцій (АЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ); гідравлічних турбін для гідроелектростанцій (ГЕС) і гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС); газових турбін і парогазових установок (ПГУ) для ТЕС і іншого енергетичного устаткування.