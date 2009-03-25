Тимошенко проситиме у УЄФА дозволу "розкидати" гостей Євро-2012 по Україні
18:57, 25 березня 2009Політика
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Лук’янченко підтримає
|Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.
«Ми спільно з Федерацією футболу та Кабінетом міністрів звертатимемося до УЄФА з таких питань: припустімо, якщо будуть після групового турніру чвертьфінальні та півфінальні матчі в місті Донецьку, то в цьому разі задіювати готельний потенціал більш віддалених міст від Донецька, таких як Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків і Луганськ», - сказав мер.
Крім того, за його словами, розглядається питання про те, щоб задіювати аеропорти Дніпропетровська, Луганська та Маріуполя.
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