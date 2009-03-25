Ющенко: Наш обов'язок - утвердити європейську демократію з національним обличчям

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО взяв участь у вечорі пам`яті, присвяченому 10-м роковинам з дня загибелі лідера Руху В`ячеслава Чорновола.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Від імені Української держави схиляю голову перед пам`яттю великого сина України», - наголосив Президент під час свого виступу на вечорі пам`яті.

Як зазначив глава держави, В.Чорновіл належав до когорти героїв, які стали уособленням національної совісті й незламності українського духу.

За словами В.ЮЩЕНКА, як одна з найяскравіших постатей національно-визвольного руху шістдесятників, В.Чорновіл став образом самовідданості й жертовності цілого покоління українських патріотів.

«Наш обов`язок утвердити європейську демократію з виразним національним обличчям, консолідувати навколо спільної ідеї все суспільство. Цього прагнув Чорновіл. Переконаний, цього прагне наш народ», - зазначив Президент України.

Також він нагадав одну з настанов В`ячеслава Чорновола: «Зберімо в одне ціле силу нашого духу, нашої волі, нашої віри, нашу мужність і мудрість. Будьмо мудрими і мужніми. І ми переможемо».