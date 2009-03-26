Верховна Рада отримала два з чотирьох антикризових проектів уряду

У Верховній Раді сьогодні зареєстровано два із чотирьох урядових антикризових законопроектів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, зареєстрований проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та деяких інших законів України” (щодо невідкладних заходів по забезпеченню енергетичної безпеки України), який передбачає збільшення бюджетних видатків на компенсацію НАК “Нафтогаз України” різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням, на 6,1 млрд. грн. (з 1,6 до 7,7 млрд. грн.).

Крім того, у законопроекті запропонована нова бюджетна програма «Виконання робіт з розвідувального та експлуатаційного буріння, облаштування для введення в експлуатацію нових родовищ вуглеводневої сировини». Джерелом фінансування зазначеної бюджетної програми визначено надходження від збільшення з 0 до 2% ставки збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для бюджетних установ та організацій, промислових, інших споживачів.

Цей законопроект також передбачає заходи державної підтримки, що дозволить Аграрному фонду здійснити закупівлю за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету на Аграрній біржі у вітчизняних виробників дизельного палива та мінеральних добрив для потреб сільськогосподарських товаровиробників.

У ВР також зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору, згідно з яким планується з 1 липня удвічі збільшити ставки акцизів на вино та інші алкогольні напої, а з 1 жовтня – на дизельне паливо.

Зокрема, пропонується підвищити з 1 липня 2009 року ставки акцизного збору на натуральні виноградні вина у 2 рази (до 0,5 грн. за літр), на кріплені вина з вмістом алкоголю до 19,5% у 2,8 рази (до 1,4 грн. за літр), а понад 19,5% - до 34 грн. за літр 100% спирту). На вермути акцизи пропонується збільшити в 2,3 рази, або до 34 грн. за літр 100% спирту. Крім того, з 1 жовтня 2009 року пропонується збільшити ставки на важкі дистиляти на 50% (з 20, 30, 35, 45 євро до 30, 45, 50, 65 євро за 1000 кг).

Як повідомляв УНІАН, уряд на засіданні 25 березня схвалив два законопроекти: “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та деяких інших законів України” (щодо невідкладних заходів по забезпеченню енергетичної безпеки України), а також “Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору”.