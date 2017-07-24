Зовнішньополітичні радники глав держав "нормандського формату" зустрінуться наприкінці літа

У другій половині серпня має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав "нормандського формату". Як повідомила прес-служба глави держави, відповідна домовленість досягнута в ході телефонної розмови у "нормандському форматі" президента України Петра Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном, Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте такожГеращенко про розмову "нормандської четвірки": Путіну буде непросто співати пісню про "настамнет"

"Під час двогодинної розмови було домовлено узгодити остаточні кроки щодо безпеки та продовжити роботу над дорожньою картою імплементації Мінських домовленостей. З цією метою в другій половині серпня має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав Нормандського формату", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Порошенко також вчергове підкреслив, що звільнення заручників блокує російська сторона: Україна наполягає на негайному звільненні всіх заручників, в тому числі тих, хто незаконно утримується на території Росії, зокрема Олега Сенцова та Романа Сущенка.