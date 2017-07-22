У базі ДНК зниклих безвісти на Донбасі залишаються непізнаними профілі понад 300 загиблих - Богомолець

У базі даних ДНК зниклих безвісти у зоні проведення антитерористичної операції знаходиться понад 300 ДНК-профілів осіб, родичі яких не здали відповідні аналізи.Про це голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець написала у Facebook.

Читайте такожВ Україні за допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано 450 загиблих у зоні АТО - Богомолець«На липень 2017 року, за результатами роботи групи, ми отримали 519 збігів ДНК - понад пів тисячі загиблих та пропалих безвісті в зоні АТО ідентифіковані за допомогою системи ДНК-ідентифікації. Їх родини отримали від держави підтримку і допомогу», - написала Богомолець.

Вона зазначила, що загалом до бази даних внесено 1477 профілів родичів, які розшукують своїх близьких, котрі зникли безвісти (на одного зниклого в базу даних може бути внесено 2-3 ДНК-профілі родичів).

Богомолець додала, що аналіз на внесення ДНК-профілю до бази даних можна зробити в кожному районі України, але попередньо обов'язково потрібно написати заяву про зниклого безвісти у зоні АТО «в райвідділі за місцем проживання».

Крім того, Богомолець вказала, що в «базу даних також внесено 836 ДНК-профілів невпізнаних тіл чи фрагментів тіл (загальна кількість фрагментів, які надійшли на експертизу, - 1966, з яких виділено 855 профілів ДНК)!!! Це означає, що в нашій базі даних знаходиться понад 300 ДНК-профілів осіб, родичі яких не здали аналіз на ДНК-профіль і, скоріш за все, знаходяться на окупованих територіях чи в Росії».

Читайте такожІдентифіковано останки військового з Львівщини, загиблого в 2014 році в боях за Луганський аеропортБогомолець додала, що всі, хто розшукує своїх близьких, які загинули чи зникли безвісти в зоні АТО (в тому числі громадяни і громадянки Росії та ті, які проживають на окупованих територіях) можуть здати в Україні ДНК-тест. Для громадян інших країн тест буде платним, для громадян України - безкоштовним.

Після отримання підтвердження ДНК-ідентифікації можна буде почати офіційну процедуру з перепоховання і перевезення тіл на батьківщину.