В Одесі на Ланжероні горить ресторан "Хуторок" (фото, відео)

В Одесі в районі пляжу «Ланжерон» горить популярний ресторан "Хуторок". Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, ввечері надійшло повідомлення про загоряння вищеназваного ресторану. На місце одразу виїхали рятувальники, які на даний час працюють на місці події.

«Пожежники працюють за підвищеним рангом №2. Вогонь дуже швидко поширився по солом'яному даху закладу. До приїзду підрозділів ДСНС з ресторану були евакуйовані відвідувачі», - розповів Мельник.

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Він додав, що, за попередніми даними, площа пожежі становить близько 500 кв. метрів. Гасіння вогню триває.

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