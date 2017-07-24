У Луцьку серед ночі спалахнула масштабна пожежа в готелі (фото, відео)

Масштабна пожежа трапилася у луцькому готельно-ресторанному комплексі Patio di Fiori, повідомляють Волинські новини.

24 липня приблизно о 2:10 на вулиці Кравчука у Луцьку пролунав потужний вибух, в наслідок якого відбулося загоряння у Patio di Fiori.

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Як повідомляє видання, спочатку загорівся перший поверх, де розташоване приміщення ресторану. Згодом пожежа дісталася даху приміщення.

Станом на 2:30 рятувальники розбили скло та вивели усіх присутніх людей з приміщення готелю. Медики розповіли про двох потерпілих, які отруїлися чадним газом.

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"На місці чимало людей, які повиходили з прилеглих будинків, адже пожежі передував потужний вибух, який і побудив їх", - пишуть Волинські новини.

За попередніми даними, поліцейські підозрюють підпал. Слідчі встановлять обставини події.

Окрім того, з'ясувалося, що поруч із приміщенням комплексу вночі невідомі підпалили чотири покришки.

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На місці працювали 5 пожежних машин, поліцейські та дві бригади швидкої.