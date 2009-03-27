Після зустрічі з Тимошенко та Литвином Ющенко збере РНБО
08:31, 27 березня 2009Політика
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На другому заході обговорюватимуть перший?
Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ та головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ.
Як повідомляє прес-служба глави держави, також сьогодні о 14.30 відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента.
До порядку денного засідання РНБО включено питання: про роботу центральних органів виконавчої влади з планування та виконання державних цільових програм; про прискорення аграрної реформи та державну зернову експортну стратегію України, а також питання військово-технічного характеру.
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