Після зустрічі з Тимошенко та Литвином Ющенко збере РНБО

Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ та головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, також сьогодні о 14.30 відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента.

До порядку денного засідання РНБО включено питання: про роботу центральних органів виконавчої влади з планування та виконання державних цільових програм; про прискорення аграрної реформи та державну зернову експортну стратегію України, а також питання військово-технічного характеру.