Рішення було прийнято ще до окупації: в Луганському суді пояснили ситуацію з ухвалою про виплату мільйонів держпідприємством

Господарський суд Луганської області не приймав рішення про стягнення грошових коштів з ДП «Луганський облавтодор», а лише визнав безспірність вимог, посилаючись на рішення суду, прийняте ще в 2013 році. Про це повідомляє прес-служба суду.

Наголошується, що у провадженні Господарського суду Луганської області знаходиться справа про банкрутство ДП «Луганський облавтодор», порушену 2 квітня 2014 року. При цьому в повідомленні додають, що влітку 2015 року суд поновив справу, яку було втрачено в зв'язку з проведенням АТО, і продовжив розгляд.

"22 травня 2017 року суд визнав грошові вимоги 25-ти конкурсних кредиторів боржника дочірнього підприємства« Луганський облавтодор »та затвердив реєстр їхніх вимог, в тому числі кредитора ТОВ« Донкуб »в сумі 2084484,32 грн", - говорять в суді.

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Таким чином, Господарський суд Луганської області не приймав рішення про стягнення грошових коштів, а визнав безперечність грошових вимог, посилаючись на рішення суду, прийняте в 2013 році у справі № 913/776/13-г, і керуючись законом « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом », норми якого не містять винятків щодо прав кредиторів, які знаходяться на непідконтрольною території.

У прес-службі також зазначили, що боржник Дочірнє підприємство« Луганський облавтодор» не є підприємством державної форми власності.

«Наголошуємо, що при розгляді справи на адресу суду не надходило інформації від компетентних органів щодо обмеження прав ТОВ «Донкуб» у процедурі банкрутства з підстав знаходження підприємства на території ОРЛО», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ поширили інформацію, що Господарський суд Луганської області зобов’язав українське підприємство «Луганський облавтодор» сплатити 2,1 млн грн підприємству ТОВ «Донкуб», яке знаходиться на окупованій бойовиками «ЛНР» території і яке у 2016 році відібрали бойовики терориста Плотницького.