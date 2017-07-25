Український суд зобов'язав держпідприємство сплатити мільйони бойовикам - ЗМІ

Господарський суд Луганської області зобов’язав українське підприємство «Луганський облавтодор» сплатити 2,1 млн грн підприємству ТОВ «Донкуб», яке знаходиться на окупованій бойовиками «ЛНР» території і яке у 2016 році відібрали бойовики терориста Плотницького, пише «Четверта влада».

Зазначається, що один із засновників підприємства ще в 2016 році писав заяву за фактом захоплення його власності в Генеральну прокуратуру і СБУ. Однак, Луганський суд визнав, що «віджате» бойовиками ТОВ «Донкуб» є кредитором державного підприємства, і «Луганський автодор» повинен буде сплатити йому борг в розмірі 2084484,83 грн.

Також відомо, що юридична адреса ТОВ «Донкуб» - місто Перевальськ, який підконтрольний бойовикам.Видання зазначає, що «таким чином український суд фактично зіграв в піддавки з представниками збройних формувань, і українська держава буде змушене перерахувати гроші сепаратистам».

При цьому, в «реєстрі ЛНР» директором підприємства зазначений Сергій Міронкін, який в 2017 році написав довіреність на декількох співробітників ТОВ «Донкуб» та уповноважив їх представляти інтереси захопленої компанії в українських судах.

Однак, як зазначає видання, Луганська СБУ вважала інформацію, надану Бойовим, недостатньою для початку досудового розслідування за фактом захоплення компанії «Донкуб».