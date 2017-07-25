Український суд зобов'язав держпідприємство сплатити мільйони бойовикам - ЗМІ
Таке рішення ухвалив Господарський суд Луганської області.
Господарський суд Луганської області зобов’язав українське підприємство «Луганський облавтодор» сплатити 2,1 млн грн підприємству ТОВ «Донкуб», яке знаходиться на окупованій бойовиками «ЛНР» території і яке у 2016 році відібрали бойовики терориста Плотницького, пише «Четверта влада».
Зазначається, що один із засновників підприємства ще в 2016 році писав заяву за фактом захоплення його власності в Генеральну прокуратуру і СБУ. Однак, Луганський суд визнав, що «віджате» бойовиками ТОВ «Донкуб» є кредитором державного підприємства, і «Луганський автодор» повинен буде сплатити йому борг в розмірі 2084484,83 грн.
Також відомо, що юридична адреса ТОВ «Донкуб» - місто Перевальськ, який підконтрольний бойовикам.Видання зазначає, що «таким чином український суд фактично зіграв в піддавки з представниками збройних формувань, і українська держава буде змушене перерахувати гроші сепаратистам».
При цьому, в «реєстрі ЛНР» директором підприємства зазначений Сергій Міронкін, який в 2017 році написав довіреність на декількох співробітників ТОВ «Донкуб» та уповноважив їх представляти інтереси захопленої компанії в українських судах.
Однак, як зазначає видання, Луганська СБУ вважала інформацію, надану Бойовим, недостатньою для початку досудового розслідування за фактом захоплення компанії «Донкуб».