Коломойський назвав позбавлення Саакашвілі громадянства ганебною плямою на репутації України

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що позбавлення колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України негативно позначиться на репутації держави у світі, передає ТСН.

"Позбавлення громадянства Саакашвілі - це ганебна пляма на репутації нашої держави. Ще більш ганебним є те, що, незважаючи на прагнення до Європи, реалізовано це в "кращих" радянських традиціях. Тільки історія дасть оцінку, позитивний він герой для України чи ні. Особисто я можу сказати тільки те, що з ним не було і, сподіваюся, не буде нудно. І неважливо, якими мотивами він керувався, коли розворушив наше сонне царство", - сказав Коломойський.

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Він припускає, що якщо його самого, можливо, колись позбавлять громадянства, то йому буде почесно опинитися у списку поруч із Саакашвілі.

"Якщо мене колись позбавлять громадянства, то присутність у його компанії буде вельми почесною. Також, як за радянської влади, для тих, кого позбавляли громадянства, почесно було опинитися в компанії Солженіцина, Бродського, Аксьонова, Ростроповича і Вишневської", - наголосив Коломойський.

Тим часом Міхеіл Саакашвілі прокоментував ситуацію з позбавленням його українського громадянства. У зверненні на своїй сторінці у Facebook він заявив, що відчуває себе українцем і буде домагатись права повернутись до України.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента України підтвердили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі, та наголосили, що відповідно до законодавства про захист персональних даних, цей нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію.