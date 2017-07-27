Саакашвілі про позбавлення громадянства: буду домагатись законного права повернутись в Україну

Екс-голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі прокоментував позбавлення українського громадянства.

Відповідну заяву політик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Саакашвілі, він є «простим українцем» і його права ігнорують. «Я живу в Україні вже понад 13 років, я брав участь у трьох революціях: революції на граніті та двох майданах! У мене лише одне єдине громадянство - українське і їм не вдасться мене його позбавити!», – заявив він.

«Зараз мене хочуть змусити отримати статус біженця. Цього не буде! Я не збираюсь ніде лишатися та отримувати ніякий статус! Я буду домагатись законного права повернутись в Україну!», – зазначив Саакашвілі, поскаржившись, що його позбавили громадянства «крадькома», поки він відсутній у країні.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 липня народний депутат Ігор Мосійчук заявив, що Михайла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Пізніше ЗМІ повідомили, що цю інформацію підтвердили в Державній міграційній службі України.

У свою чергу голова прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько заявив, що він не підтверджує факт позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства. Однак через деякий час Міграційна служба все-таки розмістила на сайті повідомлення про те, що президент України Петро Порошенко видав указ про позбавлення громадянства, згадуючи про Саакашвілі, при цьому з незрозумілих причин уникаючи однозначних формулювань.