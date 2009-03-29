Тимошенко: акції протесту Партії регіонів виявилися пшиком
21:56, 29 березня 2009Політика
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"Концерт не показали - люди не прийшли"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що всі акції протесту, організовані днями Партією регіонів, практично провалилися.
Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.
«Всі акції, які були обіцяні Партією регіонів, – це як гора народила мишу. Пшик, нічого – нуль», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.
Разом з тим вона зазначила, якщо люди і прийшли на ці акції, то скоріше, щоб подивитися концерт, зокрема, в Донецьку – виступ Олега ГАЗМАНОВА.
«У Києві концерт не показали, і люди не прийшли», – сказала прем`єр.
Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що своєю практично «нульовою» явкою люди показали, що вони чекають від політиків не мітингування, не «надривання горла», а конкретних результатів.
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