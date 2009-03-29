Тимошенко: акції протесту Партії регіонів виявилися пшиком

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що всі акції протесту, організовані днями Партією регіонів, практично провалилися.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

«Всі акції, які були обіцяні Партією регіонів, – це як гора народила мишу. Пшик, нічого – нуль», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим вона зазначила, якщо люди і прийшли на ці акції, то скоріше, щоб подивитися концерт, зокрема, в Донецьку – виступ Олега ГАЗМАНОВА.

«У Києві концерт не показали, і люди не прийшли», – сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що своєю практично «нульовою» явкою люди показали, що вони чекають від політиків не мітингування, не «надривання горла», а конкретних результатів.