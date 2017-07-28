ГПУ затримала "помічника посадовця МВС" на хабарі у 1,5 мільйона, прізвища не називають
ГПУ повідомила про підозру члену громадської організації та помічнику посадовця МВС.
Генеральна прокуратура України повідомила про підозру заступнику керівника однієї із громадських організацій та помічнику посадової особи Міністерства внутрішніх справ України.
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Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, у четвер, 27 липня, під час вчинення злочину затримано заступника керівника однієї із громадських організацій та громадянина України, які, діючи у змові спільно з помічником посадової особи МВС, вимагали від представника одного із підприємств грошові кошти на загальну суму понад 1,5 млн грн.
«Зловмисники з метою одержання неправомірної вигоди, заздалегідь розподіливши злочинні ролі, реалізуючи спільний злочинний план, із застосуванням погроз життю та здоров’ю представнику суб’єктів господарювання вимагали та одержали від нього частину неправомірної вигоди в сумі 785 тис. грн», - йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалось, вказані грошові кошти зловмисники вимагали від потерпілого за вирішення питання щодо притягнення співробітниками Національної поліції України до кримінальної відповідальності працівників Державної фіскальної служби одного з районів м. Києва, які своїми діями створювали умисні перешкоди у здійсненні господарської діяльності підприємством, інтереси якого представляв потерпілий, а також за здійснення фізичного та психологічного тиску на службових осіб одного з товариств за повернення грошових коштів підприємству за поставку начебто неякісної продукції виробничо-технічного призначення.
Правоохоронцями проведено 13 обшуків з метою документування протиправної діяльності підозрюваних.
За вчинення зазначених протиправних дій заступнику керівника громадської організації та його спільнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що завдало значної шкоди потерпілому, а також одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Помічнику посадової особи МВС повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди. Суд розглядає клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, зокрема, у вигляді тримання під вартою.
Раніше сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що заступника голови Нацполіції Трояна затримали на хабарі у 2 мільйони гривень, в МВС цю інформацію не коментують. УНІАН намагається прояснити ситуацію у прес-секретаря Генерального прокурора, радника з питань комунікацій САП, радника голови МВС і прес-секретаря НАБУ, однак вийти на зв'язок з ними поки не вдається.