ГПУ затримала "помічника посадовця МВС" на хабарі у 1,5 мільйона, прізвища не називають

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру заступнику керівника однієї із громадських організацій та помічнику посадової особи Міністерства внутрішніх справ України.

Читайте такожСуд арештував майно Клименка і пов'язаних з ним компаній на суму шість мільярдів гривень

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, у четвер, 27 липня, під час вчинення злочину затримано заступника керівника однієї із громадських організацій та громадянина України, які, діючи у змові спільно з помічником посадової особи МВС, вимагали від представника одного із підприємств грошові кошти на загальну суму понад 1,5 млн грн.

«Зловмисники з метою одержання неправомірної вигоди, заздалегідь розподіливши злочинні ролі, реалізуючи спільний злочинний план, із застосуванням погроз життю та здоров’ю представнику суб’єктів господарювання вимагали та одержали від нього частину неправомірної вигоди в сумі 785 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, вказані грошові кошти зловмисники вимагали від потерпілого за вирішення питання щодо притягнення співробітниками Національної поліції України до кримінальної відповідальності працівників Державної фіскальної служби одного з районів м. Києва, які своїми діями створювали умисні перешкоди у здійсненні господарської діяльності підприємством, інтереси якого представляв потерпілий, а також за здійснення фізичного та психологічного тиску на службових осіб одного з товариств за повернення грошових коштів підприємству за поставку начебто неякісної продукції виробничо-технічного призначення.

Правоохоронцями проведено 13 обшуків з метою документування протиправної діяльності підозрюваних.

За вчинення зазначених протиправних дій заступнику керівника громадської організації та його спільнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що завдало значної шкоди потерпілому, а також одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Помічнику посадової особи МВС повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди. Суд розглядає клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, зокрема, у вигляді тримання під вартою.

Раніше сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що заступника голови Нацполіції Трояна затримали на хабарі у 2 мільйони гривень, в МВС цю інформацію не коментують. УНІАН намагається прояснити ситуацію у прес-секретаря Генерального прокурора, радника з питань комунікацій САП, радника голови МВС і прес-секретаря НАБУ, однак вийти на зв'язок з ними поки не вдається.