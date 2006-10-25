Західна преса знає, чому ЄС тримає Україну на відстані

Süddeutsche Zeitung (Німеччина), коментуючи вчорашні переговори Москви і Києва, пише:

"Досягнутий газовий компроміс зовсім не означає, що Янукович цілком і повністю хоче віддати Україну під опіку Москви. Він розуміє, що його покровителі, промислові магнати, за жодних умов не захочуть вести свій бізнес під диктування Кремля. Вони значно більше зацікавлені в сильній і суверенній Україні. Отже, слід чекати, що Янукович продовжить курс, що коливається між Сходом і Заходом, який і визначатиме зовнішню політику України. Альтернативи йому не видно: ЄС вважає за краще тримати Україну на відстані – і на цьому полі нічого не зміниться до тих пір, поки політику визначають старі клани, що повернулися на арену разом з Януковичем."

Інопреса

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