Безсмертний вважає, що збирати сміття мають солдати та школярі

Державні адміністрації на місцях мають активно залучати військових та школярів і студентів до екологічних акцій з очищення від сміття берегів річок або лісових смуг в регіонах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це сказав заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сьогодні під час селекторної наради з представниками держадміністрацій областей, Києва, Севастополя та Ради міністрів АР Крим, присвяченої реалізації указу Президента від 26 березня «Про проведення весняних толок у 2009 році».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ звернув увагу учасників наради на проблеми збирання сміття та організації звалищ твердих побутових відходів, які часто створюються несанкціоновано, а відтак, мають бути або ліквідовані, або легалізовані. Він також вважає, що для вирішення екологічних проблем у регіонах їх керівники повинні консультуватися з науковими експертами.

Заступник глави Секретаріату Президента зазначив, що указом глави держави місцевим адміністраціям поставлено завдання забезпечити за участю органів місцевого самоврядування проведення в населених пунктах із залученням громадськості, весняних толок з озеленення та благоустрою.

Зокрема, це передбачає приведення у належний естетичний та санітарний стан прибудинкових територій, дитячих та спортивних майданчиків, парків, скверів, інших об`єктів масового перебування та відпочинку населення, облаштування нових дитячих та спортивних майданчиків, створення місць вигулу домашніх тварин. Також необхідно організувати висаджування саджанців дерев і чагарників, упорядкування кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів, місць почесних поховань, прибирання та впорядкування вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, зокрема зупинок міського транспорту, тротуарів, пішохідних переходів та створення велосипедних доріжок.