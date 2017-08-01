Відпущений у Криму садист-убивця українського школяра міг здати причетних до катастрофи Боїнга МН17

Минулих вихідних Вадим Погодін, колишній ватажок батальйону "ДНР" "Керч", був випущений кримськими силовиками на свободу. Україна підозрює його у розстрілі під Донецьком школяра Степана Чубенка.

Після вбивства українського школяра Погодін ще кілька місяців провів на Донбасі. Потім жив то у Москві, то в Криму, завів Facebook, в якому ділився спогадами й обговорював з іншими ветеранами "Новоросії" минуле. Він не ховався й, без сумнівів, змирився з тим, що минуле ніколи його не наздожене, йдеться у розслідуванні "Новой газеты".

Але 20 червня колишнього ватажка батальйону "ДНР" "Керч" затримують у Ялті за запитом української сторони на 40 днів. Йому з українським паспортом повідомляють про підготовку екстрадиції.

"Здавалося б, здати його — Москві не варто нічого. Навіть в останні два роки між Україною і Росією зафіксовані декілька десятків випадків екстрадиції звинувачених у кримінальних злочинах. Серед кандидатів на видачу були й кілька учасників бойових дій на Донбасі", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що й Погодін пішов би справедливо за розрядом кримінальників, яких екстрадують, якби не одна деталь: за колишнього терориста просили депутати Держдуми та інші "герої" - просили, мабуть, за словами журналістів, бо той багато знає.

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Погодін належав до вузького кола "піонерів донбаської авантюри", серед яких росіяни Олександр Бородай, Ігор Стрєлков-Гіркін, Сергій Дубінський ("Хмурий"), Ігор Безлер ("Бєс") й українець Олександр Ходаковський.

Але крім старої дружби цих "ветеранів", об'єднує їх, як вважають у "Новой газете", ще одне дуже важливе знання: вони знають, до чого розпорядження в липні 2014 року потрапила установка "Бук", якою був збитий малайзійський "Боїнг".

Кожному з цих персонажів має бути достеменно відомо про те, що сталося в небі над Торезом 17 липня 2014 року.

"І зрозуміло, видача будь-якого з них Україні (під будь-яким приводом) може виявитися подарунком для слідчих у справі "Боїнга" (Україна входить до п'ятірки країн-учасниць розслідування під керівництвом Нідерландів)", - наголосили журналісти в розслідуванні.

Зазначається, що саме "Хмурий", він же Сергій Дубінський, активніше за інших турбується про долю Погодіна, обвинуваченого у жорстокому вбивстві і садизм. "Хмурий" - той самий фігурант справи МН17, про роль якого в трагедії лайнера відомо поки найбільше. Слідство розглядає "Хмурого" як одного з відповідальних за транспортування "Бука" від кордону з Росією по Донбасу.

На хвилюванні "Хмурого" особливо наголошує навіть лідер так званої "ветеранської організації" терористів Олександр Бородай. В інтерв'ю виданню "Політнавігатор" він розповів про побоювання товариша й інших бойовиків, "щоб випадок Керча не став прецедентним". У тому ж інтерв'ю Бородай заспокоїв однодумців, заявивши, що "... Факт [затримання] досить неприємний і не зовсім правильний, адже нікого досі не видали. [Але] я стверджую з дуже високим ступенем ймовірності: Керча не видадуть".

"Те, що Бородай виділяє занепокоєння саме "Похмурого" — найбільш примітна деталь у його виступі. Тривога найбільш засвіченого фігуранта справи МН17, висловлена публічно, сприймається як нагадування про себе: чи підтверджуєте ви там (у Москві) імунітет? І Москва підтверджує — за кілька місяців до пред'явлення Нідерландами остаточних звинувачень та оприлюднення імен всіх причетних до трагедії. Садист не просто уникає екстрадиції, але й опиняється на волі. Суду над ним не буде, як тепер з'ясовується, ні в Росії, ні навіть в "ДНР", - підсумували у розслідуванні.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 21 липня звернулася до Генпрокуратури РФ з проханням передати одного з ватажків «ДНР» Вадима Погодіна, який у 2014 році по-звірячому вбив громадського активіста, воротаря Краматорської молодіжної команди футбольного клубу «Авангард» Степана Чубенка.

16-річного Чубенка катували і розстріляли бойовики «ДНР» за проукраїнську позицію.

Він навчався у Краматорській загальноосвітній школі №12, захоплювався спортом. З 2014 року з друзями брав участь у мітингах на підтримку територіальної цілісності України, які проводилися в Краматорську. Хлопці допомагали українським військовим, допомагали місцевим жителям під час обстрілів, що здійснювалися проросійськими бойовиками. Ризикуючи життям, Чубенко зняв з міської площі прапор так званої «ДНР».

У червні 2014-го Степана затримали бойовики батальйону «Керч» за синьо-жовту стрічку на рюкзаку. Хлопця відвезли до Горбачево-Михайлівки, де після катувань розстріляли.

На честь Чубенка в Краматорську був організований футбольний турнір.

8 травня 2016 року він посмертно нагороджений орденом «Народний Герой України». 21 листопада 2016 в школі, де він навчався, відкрита меморіальна дошка.