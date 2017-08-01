Адвокат Януковича підтвердив існування листів екс-президента до іноземних міністрів

Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк підтверджує існування листів екс-президента до іноземних міністрів. Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я підтверджую інформацію, ці листи я надам сьогодні до редакції. До подачі заяви РФ про надання допомоги та захисту мирного населення України і відновлення правопорядку Янукович 22 лютого звертався до всіх гарантів підписаної Угоди про врегулювання кризи в Україні", - заявив він.

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Сердюк зазначив, що ці листи в його розпорядження було отримано в рамках статті 20 Закону України про адвокатуру. За його словами, захист опитував ряд осіб, в тому числі Андрія Клюєва, й отримав матеріали разом з поясненнями.

Нагадаємо, раніше захист колишнього президента Віктора Януковича заявив, що не може отримати від Адміністрації президента (АП) угоду з тодішньою опозицією від 21 лютого 2014 року.