Донька Пєскова побувала в окупованому Криму й потрапила до "чорного списку" Миротворця " (відео)

19-річна дочка прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавета приїхала в окупований Крим нібито наводити лад у суднобудівній галузі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Тверськой.

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"Я вперше бачу на відео і, сподіваюся, востаннє... Послухайте нового світоча російської політики, нову бариню російських кріпаків. Поклонській гідна зміна підростає", - йдеться у його підписі до опублікованого відеозапису.

Через приїзд на окуповану територію України донька російського політика потрапила в "чорний список" українського центру "Миротворець".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.