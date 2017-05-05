Джемілєв: невиконання Росією рішення Ради Європи щодо Криму не стало несподіванкою

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв вважає, що невиконання Росією рішення Ради Європи щодо Криму не стало несподіванкою.

Як повідомляє Крим.Реалії, про це лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв сказав, коментуючи заяву російського міністерства закордонних справ.

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«Для нас не є сюрпризом, що Росія не виконує свої міжнародні обов'язки. Якби ця країна рахувалася з міжнародним правом, то вона взагалі б не окупувала Крим і не розв'язувала війну проти України. Але те, що вчора Кабінет міністрів Ради Європи ухвалив таке рішення – це додатковий внесок у скарбничку по деокупації Криму», – зазначив Джемілєв.

Він додав, що це питання буде і надалі підніматися в різних міжнародних організаціях.

«Ми постійно будемо говорити про це. Буде як в Парламентській асамблеї Ради Європи, коли раз сказали, два сказали, а потім її (Росію – КР) викинули звідти. Те ж саме буде відбуватися поступово і з Радою Європи», – додав Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення щодо ситуації в АР Крим і Севастополі.

У рішенні Росію, серед іншого, закликають забезпечити безперешкодний доступ правозахисників, і зокрема комісара РЄ з прав людини, до тимчасово окупованого Криму для здійснення моніторингу з дотримання прав людини.

Також Комітет міністрів РЄ закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу на в'їзд в Крим.

Сьогодні, 5 травня, у МЗС РФ заявили, що "Російська Федерація жодною мірою не вважає себе пов'язаною зазначеним рішенням Комітету міністрів", "не вважає правомірним його використання українською стороною", а також вважає вимоги "політично і юридично нікчемними".