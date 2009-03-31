У ПР знайшли позитивні моменти в законопроекті Тимошенко

Народний депутат України від Партії регіонів Ірина АКІМОВА позитивно оцінює пропозицію Кабінету міністрів замість 13-процентної надбавки до ставок ввізних мит ввести додатковий імпортний збір, оскільки така зміна зніме можливі претензії Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це вона заявила в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Чим відрізняється одне поняття від іншого? Друге (додатковий імпортний збір – УНІАН) розглядається міжнародними організаціями як внутрішній податковий захід і тому знімає ряд гострих суперечностей між нами і СОТ, які існують у разі дії імпортної надбавки», – сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона зазначила, що і перший, і другий заходи все ж таки носять протекціоністський характер. «У питаннях протекціонізму можна сперечатися. Є ряд аргументів, коли в умовах проблем з торговим сальдо треба приймати легкі протекціоністські заходи. Проте ліберальні економісти, до яких я себе відношу, вважають, що протекціоністські заходи працюють погано і викликають дзеркальну реакцію», – сказала І.АКІМОВА.

Разом з тим, негативною стороною запропонованого Кабміном законопроекту, за її словами, є те, що процедура встановлення імпортного збору перебуватиме в компетенції Кабінету міністрів. На думку І.АКІМОВОЇ, за нинішніх умов в Україні віддавати подібні питання на розгляд уряду безрозсудно.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує замінити введення тимчасової 13-процентної надбавки до ставок ввізних мит на деякі імпортні товари додатковим тимчасовим імпортним збором.

Це передбачено законопроектом «Про внесення змін до деяких законів України з регулювання стану платіжного балансу», підготовленим Кабміном і зареєстрованим у Верховній Раді (№4262).

Згідно з документом, додатковий імпортний збір встановлює і відміняє Кабінет Міністрів за узгодженням з Національним банком.

Збір вводиться з метою регулювання платіжного балансу у разі досягнення ним критичного стану, зокрема, загрози значного скорочення золотовалютних резервів або необхідності досягнення задовільного темпу їх збільшення, але не більш як на 12 місяців.

Довідка УНІАН. З 6 березня набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою», яким вводиться 13-процентна надбавка до митних ставок ввізного мита.

Законом передбачається введення строком на 6 місяців тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита. Ця надбавка вводиться з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначений як критичний відповідно до діючих правил, і прирівнюється до ввізного мита в розумінні Закону «Про єдиний митний тариф».

18 березня ц.р. Кабмін відмінив дію 13-процентної надбавки до ставок ввізних мит при імпорті всіх товарів, окрім автомобілів і холодильників, і схвалив законопроект, яким дія цієї надбавки, введеної з 6 березня, відміняється взагалі.

За заявою прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, дія 13-процентної надбавки порушує вимоги СОТ і може викликати заходи у відповідь з боку імпортерів української продукції.