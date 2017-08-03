"Диктатори мають пам'ятати, що кінець у них один": Турчинов прокоментував нові санкції США проти Росії
Санкції проти РФ - це один із важливих кроків до повної ізоляції Путіна, вважає Турчинов.
Режими Росії та Північної Кореї стають дедалі більше схожими один на одного, і світ починає це розуміти. Так прокоментував секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов запровадження США нових санкцій проти РФ, передає прес-служба РНБО.
За його словами, санкції проти Росії, що введені в дію законом, підписаним президентом США Дональдом Трампом, - надзвичайно важливе рішення.
"Знаковим є те, що в законі, прийнятому Конгресом, підтриманому Сенатом та підписаному президентом США Трампом, яким було запроваджені санкції, Росія виписана поряд з Північною Кореєю", - сказав Турчинов.
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"Це свідчить про те, що світ починає розуміти, що режими цих країн стають дедалі більше схожими один на одного - непередбачуваними та небезпечними", - зазначив він.
Разом з тим, підсумував секретар РНБО України, це один із важливих кроків до повної ізоляції Путіна й тієї тоталітарної країни, на яку він перетворив сучасну Росію.
"Всі диктатори мають пам'ятати, що кінець у них один - тотальне презирство та ганьба", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції щодо Росії.