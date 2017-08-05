У російському МЗС прокоментували санкції Євросоюзу через турбіни Siemens в окупованому Криму

Російське Міністерство закордонних справ прокоментувало рішення Європейського Союзу розширити санкційний список у зв'язку зі справою про постачання газових турбін Siemens на електростанцію в окупованому Криму, передає РБК.

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«Розчаровані доведеною до абсурду політизацією питання, що насправді являє собою звичайну комерційну суперечку господарюючих суб'єктів», — йдеться в заяві МЗС.

У Москви це рішення також викликає «глибоке співчуття», - зазначає МЗС. У відомстві зазначили, що відповідальність за це рішення і за потенційні втрати Siemens цілком лежить на уряді Німеччини і на ЄС.

Незважаючи на нові санкції, відомство зазначає, що в Москві, як і раніше, зацікавлені в «збереженні» і «поступальному розвитку економічного співробітництва між Росією, Німеччиною та ЄС в цілому. «Націлені спільними зусиллями подолати негативні наслідки санкційного інструментарію», — йдеться у фіналі повідомлення МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз розширив санкційний список проти Росії через скандал навколо поставок турбін Siemens в окупований Крим. Під санкції потрапили заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, голова департаменту Міненерго РФ Євген Грабчак і гендиректор "Технопромекспорту" Сергій Топор-Гилка.