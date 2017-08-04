ЄС розширив санкції проти Росії через скандал довкола турбін Siemens у Криму

Санкційний список Європейського Союзу поповнився двома чиновниками з міністерства енергетики РФ і гендиректором компанії та трьома компаніями, які пов'язані із зовнішньо економічною діяльністю.

Відповідне рішення оприлюднено у п'ятницю в Офіційному журналі ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

Зокрема, у список увійшов заступник міністра РФ з енергетики Андрій Черезовий, який "розділяє відповідальність за рішення про передачу газових турбін, які були доставлені Сіменс ТОВ "Технопромекспорт" для встановлення в Криму".

Другим вказаний директор департаменту міністерства енергетики РФ Євген Грабчак, який в рамках міністерства відповідає за розвиток електро-енергетичних проектів у Криму.

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До списку також потрапив генеральний директор OOO "VO TPE" Сергій Топор-Гілка, який був відповідальний за постачання турбін до Криму.

Санкції також застосовані до таких компаній: Товариство з обмеженою відповідальністю "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт", Відкрите акціонерне товариство "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Интеравтоматика".

Як повідомляв УНІАН, в середині липня Росія доставила в анексований Крим чотири газові турбіни, які за зовнішнім виглядом нагадують обладнання виробництва німецького концерну Siemens. У компанії заявили, що мають докази, що усі чотири турбіни, які постачалися для здійснення проекту на півдні Росії, натомість незаконно потрапили до Криму.

Як відомо, у ЄС заборонили фірмам вести бізнес-справи в Криму після анексії півострова у 2014 році.