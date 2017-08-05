Прокуратура Криму: вирок українському активісту Балуху - це дискримінація за національною ознакою

Прокуратура АР Крим надасть правову оцінку діям усіх причетних до незаконного переслідування українського активіста Володимира Балуха та винесення йому вироку.

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Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК.

«Прокуратурою Автономної Республіки Крим буде надано належну правову оцінку діям незаконно призначених «слідчих», «оперативних працівників», «прокурорів» та «суддів», які причетні до незаконного переслідування громадянина України Володимира Балуха та винесення вироку», - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що вирок Балуху є «актом не тільки незаконного притягнення до відповідальності за політичними мотивами, а й свідченням дискримінації за національною ознакою, порушенням невід’ємних базових прав людини та грубого нехтування нормами і принципами міжнародного гуманітарного права».

Як повідомляв УНІАН, Роздольненський районний суд анексованого Криму в п'ятницю, 4 серпня, виніс вирок українському активісту Балуху - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ФСБ Росії затримала Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися впродовж чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадали від Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через розміщену на стіні табличку і прапор України, який розміщувався на подвір'ї його будинку.