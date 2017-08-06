Британія готова заплатити €40 мільярдів за вихід із ЄС - The Telegraph

Влада Великобританії заявила про готовність виплатити Євросоюзу €40 млрд за вихід з об'єднання, повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

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«Великобританія готова заплатити Євросоюзу до 36 мільярдів фунтів по так званому рахунку за Brexit», - йдеться в повідомленні.

За даними видання, Британія піде на таку міру тільки за умови, що ЄС погодиться на обговорення фінансового врегулювання як частини договору про майбутні стосунки.

За словами джерела, в уряді прийшли до висновку, що дана міра є єдиним способом вийти з глухого кута, в який зайшли переговори.

Раніше повідомлялося, що багато громадян Великобританії, які проживають не тільки на території королівства, але і за його межами, подають заяви на отримання ірландських паспортів, щоб «захистити свої права після Brexit».