Литва закликала Україну дати Саакашвілі можливість захиститися в суді
У МЗС запевнили, що Литва має намір підтримувати Україну, але одночасно вимагає не обмежувати права опозиції.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає українську владу дати колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Михайлу Саакашвілі можливість відстояти в суді право на громадянство України, пише Delfi.lv.
"Саакашвілі повинна бути надана можливість захищати свої права у прозорому судовому розгляді", — заявив Лінкявічюс в інтерв'ю агентству BNS.
Читайте такожСтало відомо, хто підтримав рішення про позбавлення Саакашвілі громадянства України - ЗМІ
Він також запевнив, що Литва має намір підтримувати Україну, але одночасно вимагає не обмежувати права опозиції.
"Особливо важливо, щоб для них були створені умови в боротьбі з корупцією", — додав Лінкявічюс.
Як повідомляв УНІАН, 26 липня стало відомо, що екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА позбавили громадянства України.
Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це тільки на наступний день. Сам Саакашвілі напередодні полетів у США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.
Джерело в оточенні Порошенка повідомив, що Саакашвілі втратив громадянство України, бо під час заповнення документів на його отримання написав, що не має судимості, а насправді мав – бо в Грузії у відношенні нього порушено кілька справ.
Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.
Грузинського громадянства Саакашвілі позбавили 4 грудня 2015 року, українське він отримав 29 травня 2015 року.