Литва закликала Україну дати Саакашвілі можливість захиститися в суді

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає українську владу дати колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Михайлу Саакашвілі можливість відстояти в суді право на громадянство України, пише Delfi.lv.

"Саакашвілі повинна бути надана можливість захищати свої права у прозорому судовому розгляді", — заявив Лінкявічюс в інтерв'ю агентству BNS.

Читайте такожСтало відомо, хто підтримав рішення про позбавлення Саакашвілі громадянства України - ЗМІ

Він також запевнив, що Литва має намір підтримувати Україну, але одночасно вимагає не обмежувати права опозиції.

"Особливо важливо, щоб для них були створені умови в боротьбі з корупцією", — додав Лінкявічюс.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня стало відомо, що екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це тільки на наступний день. Сам Саакашвілі напередодні полетів у США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Джерело в оточенні Порошенка повідомив, що Саакашвілі втратив громадянство України, бо під час заповнення документів на його отримання написав, що не має судимості, а насправді мав – бо в Грузії у відношенні нього порушено кілька справ.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Грузинського громадянства Саакашвілі позбавили 4 грудня 2015 року, українське він отримав 29 травня 2015 року.