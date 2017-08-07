ГПУ завершила розслідування щодо мера Бучі за підозрою в земельних махінаціях

Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою у зловживанні службовим становищем, зокрема, діючим міським головою міста Буча Київської області. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою діючих міського голови та секретаря Бучанської міської ради Київської області, а також колишніх начальників відділу Держкомзему у місті Буча Київської області у зловживанні службовим становищем при вилученні земель лісового фонду та зміні їх цільового призначення», - йдеться у повідомленні.

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Як нагадали у ГПУ, кримінальне провадження було розпочато за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Слідство встановило, що службовці протягом 2002-2015 років незаконно передали у власність земельні ділянки лісового фонду загальною площею понад 80 га, що завдало збитки державі на загальну суму 400 млн грн.

Зазначається, що ГПУ письмово повідомлено підозрюваних та їхніх захисників про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів, якими володіє сторона обвинувачення.

«За результатами відкриття прокурором матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам буде вручено обвинувальний акт, який найближчим часом спрямується на розгляд до суду», - йдеться у повідомленні.

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У відомстві зауважили, що підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, та зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру голові міста Буча Анатолію Федоруку та секретарю Бучанської міської ради в незаконній передачі у власність земель лісового фонду.

13 жовтня за клопотанням прокуратури Печерський суд Києва обрав голові та секретарю Бучанської міськради запобіжні заходи у вигляді домашніх арештів із забороною залишати місця проживання з 22.00 до 7.00 із застосуванням електронного засобу контролю (так званий «браслет»).

25 жовтня Печерський райсуд Києва відсторонив Федорука від займаної посади мера Бучі. 24 листопада Апеляційний суд Києва визнав незаконним це рішення. 21 грудня Печерський райсуд повторно обрав домашній арешт як запобіжний захід Федоруку.