Альфа захопила чоловіка, який погрожував спалити себе в центрі Києва

Співробітники СБУ штурмом захопили чоловіка, який погрожував спалити себе в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, чоловік забарикадувався на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою Московська, 3.

Після певних очікувань, не домовившись про добровільне звільнення приміщення цим чоловіком, співробітники спецпідрозділу «Альфа» шляхом штурму потрапили на перший поверх приміщення і захопили цю особу.

Під час операції чоловік, який мав при собі газовий балон, не встиг привести його в дію і ніхто не постраждав.

Перший заступник голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, який був присутній на місці подій, у коментарі журналістам зазначив, що ця особа вже відома силовикам, оскільки це вже не перша його спроба висувати вимоги, погрожуючи підпалити себе, або щось підірвати.

Також співробітники міліції уточнили, що цього чоловіка, який є мешканцем Миколаївської області, звуть Сергій АРХИПОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня, невідомий чоловік забарикадувався в одному з будинків на Печерську в Києві і погрожував самоспаленням.

Він заявив журналістам по телефону, що не задоволений ситуацією, яка склалася в країні, і вимагає звільнення міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА. Також він вимагає, щоб ці посадові особи були покарані відповідно до закону. На виконання цих вимог чоловік відвів три доби. За його словами, якщо протягом цього терміну висунуті ним вимоги задоволені не будуть, він підпалить себе.

Чоловік зазначив, що у нього є сірники та запальничка. Також, за словами чоловіка, він має із собою газовий балон.

Біля місця події перебували декілька машин «швидкої допомоги», також велика кількість співробітників СБУ і міліції.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2006 року у Києві, біля приміщення Генеральної прокуратури України, невідомий чоловік, погрожуючи гранатою, висував низку вимог, зокрема зустрічі з міністром внутрішніх справ України. Співробітникам правоохоронних органів вдалося мирним шляхом врегулювати цей інцидент. Виявилося, що це фермер Сергій АРХИПОВ з Миколаївської області, який у 2005 році намагався спалити себе під стінами парламенту.

За даними правоохоронних органів, 18 жовтня близько 9.30 С.АРХИПОВ зателефонував за номером 01 і повідомив, що йому потрібна зустріч з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ по питанню неправомірних дій співробітників міліції в Миколаївській області щодо його земельної власності.

О 10.00 він вже зателефонував за номером 02 і повідомив, що залишив зелений пакет з вибухівкою на Київському залізничному вокзалі біля однієї з кас. Правоохоронцями це було перевірено, пакета знайдено не було.

Після цих дій С.АРХИПОВ поїхав на вул. Різницьку, на якій розташована будівля Генпрокуратури, де тримав у руці предмет, схожий на гранату, а також при собі, як виявилося, крім цього, мав якусь хімічну суміш.