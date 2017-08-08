МЗС вказало на відсутність жорсткої реакції світу на вторгнення Росії у Грузію в 2008-у році

Через відсутність жорсткої і консолідованої реакції світової спільноти на злочин Кремля в Грузії її п’ята частина досі перебуває під окупацією.

На цьому наголошується у заяві Міністерства закордонних справ України, переданій УНІАН.

Зазначається, що у 9-ті роковини збройної агресії Росії проти Грузії, внаслідок якої загинули сотні людей, а десятки тисяч залишилися без даху над головою, Україна підтверджує свою повагу до державного суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів та рішуче засуджує дії Російської Федерації як держави-агресора.

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«Змушені констатувати, що саме через відсутність своєчасної жорсткої і консолідованої реакції світової спільноти на злочин Кремля в Грузії п’ята частина суверенної території цієї держави досі перебуває під окупацією, а Росія продовжує загарбницьку політику проти інших держав Європи», - йдеться у заяві.

«В Україні закликають міжнародне співтовариство нарешті усвідомити всю глибину загрози, яку несе глобальній безпеці агресивна політика Росії, та посилити спільні зусилля, спрямовані на відновлення територіальної цілісності та суверенітету держав, що стали жертвами російської агресії», - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

*** В ніч з 7 на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру визнають ці регіони територією Грузії, окупованими Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло понад 400 осіб, понад 2 тисячі були поранені.