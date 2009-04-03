У БЮТ протест Регіонів поблажливо назвали «безневинним»

Народний депутат від фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що Блок Юлії Тимошенко докладе всіх зусиль, аби не допустити проведення дострокових парламентських виборів.

Про це сьогодні О.ФЕЛЬДМАН сказав на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про ситуацію у Верховній Раді та імовірність дострокових виборів народних депутатів.

О.ФЕЛЬДМАН відмовився коментувати чутки про домовленість між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і Партією регіонів щодо розпуску парламенту.

Водночас він пообіцяв, що БЮТ не допустить їх проведення. «Ми зробимо все, щоб цього не сталося. Україні сьогодні дострокові вибори не потрібні», - заявив народний депутат.

Коментуючи ситуацію в парламенті, О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що блокування парламентської трибуни депутатами від Партії регіонів, на його думку, було безневинним.

«Регіоналам» це блокування вже не було потрібне. Кожний виконав те, що мав виконати. «Регіонали» зробили те, що вони вже давно анонсували громадськості, а ті, хто знав, що таке буде, просто не прийшли», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він також наголосив, що БЮТ готовий вести передвиборчу боротьбу. «Ми ніколи не згортали свою роботу. Ми готові до будь-якого розвитку подій, але вкотре наголошуємо, що це неправильно», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.