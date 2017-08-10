У справі про розкрадання коштів проекту "Стіна" можуть з’явитися нові підозрювані – НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключає появи нових підозрюваних в рамках розслідування за фактом розтрати коштів державного бюджету, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону (так званий проект «Стіна»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав на прес-конференції в Києві.

«Що стосується проекту «Стіна». На сьогоднішній день затриманий начальник управління (Державної прикордонної служби), який займався організацією цих робіт. Звичайно, що перевіряються всі керівники цього відомства, і виключати нових підозрюваних по цьому провадженню я не буду», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ повідомили про підозру сімом особам, затриманим в рамках розслідування за фактом розтрати коштів держбюджету, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону.

Зокрема серед підозрюваних посадовці Державної прикордонної служби:

- начальник управління капітального будівництва ДПСУ (ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України);

- старший офіцер Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ККУ);

- колишній начальник Першого окремого відділу капітального будівництва (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 ККУ).

Також серед підозрюваних – керівники фірм, що мали будувати так звану «Стіну»:

- директор ТОВ «АЗІ» (ч. 5 ст.191 ККУ);

- директор ДП «Чернігівський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ККУ);

- директор та засновник ТОВ «Будцентр «Вітязь» (ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 ККУ).

Крім того, особі, яка виконувала роль посередника, інкримінують вчинення злочину за ч.5 ст 27, ч.5 ст. 191 КК України.

Усі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання ГУ Національної поліції у місті Києві. Детективи готують клопотання до Солом’янського районного суду Києва про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, загальна сума якої має бути співставною із сумою завданих державі збитків інтересам держав.