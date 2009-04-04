Через кризу перехід на контрактну армію відкладається років на п'ять

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає великою помилкою відмову від переходу на контрактну армію через економічну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час підходу для преси після ознайомлення з основними завданнями організаційно-штатної структури та бойових можливостей 8-ї бригади Сухопутних військ Збройних Сил України в Хмельницькій області.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що та техніка, яка приходить сьогодні на озброєння Збройних Сил України, вимагає професійного війська, оскільки солдат за 12 місяців служби не здатен одразу навчитися її обслуговувати. Він назвав нагальним питання переходу на контрактну основу армії. «І буде великою помилкою, якщо, дивлячись на погане фінансування ЗСУ, ми загубимо цю тему», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до державної програми перехід Збройних сил України на повне комплектування військовослужбовцями служби за контрактом повинен відбутися з 1 січня 2010 року.

Однак, через критичне недофінансування цієї програми строки професіоналізації ЗСУ перенесені орієнтовно на період до 2015 року.

13 березня 2009 р. міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що головними причинами зриву виконання державної програми переходу Збройних Сил України на комплектування військовослужбовцями за контрактом є популізм та некомпетентність деяких українських політиків.

“Впевнений, що українська армія перейде на контрактну основу. Для цього створені всі необхідні умови і зроблено дуже багато в реформуванні структури армії. Але коли саме це відбудеться, на жаль, однозначної відповіді немає”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр оборони наголосив, що вважає недоречними розмови щодо використання створення контрактної армії в політичних цілях.

“В той же час в українських політиків відсутнє розуміння реального масштабу проблем в цьому питанні. Дехто прагне на цьому заробити зайві рейтингові очки. Звідси численні непорозуміння і проблеми, яких могло б і не бути”, - констатував Ю.ЄХАНУРОВ.

На його думку, сьогодні фінансова та економічна криза і, як наслідок, вкрай недостатнє фінансування армії не дозволяють визначити дату такого переходу, тому в нинішніх складних економічних умовах військова повинність є єдиною можливістю підтримувати обороноздатність, вважає міністр.