Ющенко на зльоті антикварників і мілітаристів придбав «Битого птаха»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні зранку відвідав у Києві неформальний ринок старовинних, антикварних речей, де здійснив кілька покупок.

Як передає кореспондент УНІАН, цей неформальний ринок старовинних речей традиційно організовується щосуботи у Києві поблизу станції метро «Лівобережна».

За свідченням очевидців, Президента зацікавили килимова доріжка у західноукраїнській традиції, дерев’яна різьблена композиція під назвою «Битий птах», а також капці зі шкіри вівці, які В.ЮЩЕНКО придбав.

Зокрема, «Битий птах» після торгу охоронця із продавцем обійшовся главі державі у близько 1500 гривень, а капці коштували лише 60 грн.

Також В.ЮЩЕНКО оглянув старовинні ікони, видання «Кобзаря» 1908 року і раритетну «Книгу пам’яті Гоголя».

Учасники зльоту високо оцінили смак і захоплення Президента старовинними раритетами, який, у свою чергу, не відмовляв антикварникам у спільних фотографуваннях.

Як свідчать постійні відвідувачі зльоту, В.ЮЩЕНКО традиційно з’являється у їхніх лавах десь раз на місяць

Неформальний форум любителів старовинних, антикварних речей серед учасників називається «зльотом антикварників і мілітаристів». Особливістю даного заходу, зокрема, є те, що тут, окрім іншого, можна купити, обміняти, замовити раритетні речі військового вжитку. Йдеться про елементи військової форми одягу, екіпірування і навіть зразки зброї минулих воєн.